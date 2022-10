Miljoenennacht: Gaston Starreveld deelt een miljoen euro uit in Helmond: ‘Ik tril er helemaal van’

Willem is donderdagochtend lang niet de enige blije inwoner van Mierlo-Hout. In totaal wordt een miljoen verdeeld onder inwoners van de Kromme Haagdijk met postcode 5706 LM. Het stel Marianne en Hans sleept ook een flinke geldprijs in de wacht. Beiden krijgen ze door Gaston een cheque van ruim 54.000 euro in handen gedrukt.

Marianne weet niet wat haar overkomt. ,,Ik tril er helemaal van.” De kale presentator hoopt intussen op Brabantse gastvrijheid. ,,In Brabant krijgen we altijd koffie en worstenbroodjes.’” Die laatste lekkernijen zijn niet voorradig, verontschuldigt Marianne zich. ,,Maar de koffie staat klaar.”

Met in totaal ruim een ton op de bankrekening erbij, kan het echtpaar plannen maken. Marianne: ,,We gaan nu tien jaar lang drie keer per jaar op vakantie.” In december bijten ze het spits al af. ,,Dan zijn we veertig jaar getrouwd.”