Miljoenentransfer Bart Verbruggen lijkt een kwestie van tijd: ‘Het is altijd mijn droom geweest om in Engeland te voetballen’

in herinnering Ging je naar sportzaak Teun van Pelt, dan zag je Tiny (83)

DEN BOSCH - Menig voetballer, tennisser en hockeyer kwam bij Tiny van Pelt over de winkelvloer. Net als heel wat middelbare scholieren voor het gymtenue met schoollogo. Tiny was de drijvende kracht achter Teun van Pelt, de oudste sportzaak in het centrum van Den Bosch.