Minder geld, meer kosten, maar ook trots bij Baanbrekers: ‘Veel mensen aan het werk in het gewone bedrijfsleven’

Een mok thee of een plantje, tattooshop Loek At Tatt in Oss zet ze allemaal: ‘Tattoos vertellen wie je bent’

OSS - Een plantje, een egeltje, een mok thee of een injectiespuit als tatoeage. Niet de meest voor de hand liggend ontwerpen in de doorsnee stoere en vaak wat donkere tattooshop. Maar dat is ‘Loek At Tatt, ink and therapy’ ook helemaal niet. Zoals de naam al aangeeft, gaat het uitzoeken en plaatsen van een tatoeage in de shop aan de Spoorlaan in Oss net een stap verder.

11:12