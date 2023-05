Minder hulp van de politie en minder vrijwilligers, maar Kijkuit Koolhof loopt nog steeds door de wijk

‘Opa’ Bokila geniet van ‘bescheiden benjamin’ Van Berkel: ‘Die jongen moet vooral lekker zo doorgaan’

Zes minuten na zijn invalbeurt tegen De Graafschap had hij een 1-2 achterstand vrijwel eigenhandig omgebogen in een 3-2 voorsprong. Jeremy Bokila (34) bewees zaterdag weer een ideale ‘supersub’ te zijn. De Willem II-routinier over zijn eigen rol én die van zijn jongere ploeggenoot Niels van Berkel.