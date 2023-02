Miranda Koolen geniet van haar cliënten: ,,De puurste doelgroep die er bestaat.”

SINT-OEDENRODE - In de ruimte achterin Bakje T, dagbesteding in de vorm van een theewinkeltje, zit Miranda Koolen, omringd door haar cliënten Lotte, Angelo, Sophie en Antrisha.

Op tafel liggen blanco etiketten. ,,We bestellen alle kaartjes, theezakjes en dergelijke onbedrukt en vullen alles zelf in.” Samen met Simone Valckx en Lisette van de Tilaart richtte Miranda in 2018 Bakje T op. ,,We zijn alle drie leerkracht in het speciaal onderwijs en de leerlingen zeiden dat er wel dagbesteding is in zorgboerderijen en lunchcafés, maar niet in winkeltjes.”

Het drietal pakte de uitdaging op. ,,In het onderwijs leer je niet hoe je commercieel moet zijn, dus dat was nog wel wat.” En toen kwam corona… ,,Ja, en de huur moest natuurlijk worden doorbetaald. Maar het is gelukt.”

De deurbel rinkelt en een klant komt binnen. Lotte weegt de thee af die de klant wil en Miranda pakt het zakje feestelijk in. ,,Behalve in de winkel werken, gaan onze cliënten elke vrijdagochtend zelfstandig naar de markt om boodschappen te doen. En omdat ze hun schort met Bakje T erop over hun jas dragen, weet ook iedereen wie ze zijn. Onderweg en op de markt praten ze met allerlei mensen die ze tegenkomen. Goed voor de integratie.”

Quote Ik ga met plezier hiernaar­toe en zij zijn altijd blij om je te zien Miranda Koolen

Verder bezorgen ze alle bestellingen bij de vaste klanten. ,,Zoals restaurants, cafés en kappers die hun thee en koffie bij ons afnemen. Wij sturen een appje dat ze eraan komen en zij sturen een appje terug wanneer ze weer teruggaan.”

Altijd leuke gesprekken

Miranda geniet zichtbaar van het viertal. ,,Dit is de puurste doelgroep die er bestaat; we hebben altijd leuke gesprekken. Ik ga met plezier hiernaartoe en zij zijn altijd blij om je te zien. En de korte lijntjes met henzelf, hun familie en de woongroepen, heel fijn.”

Het reilen en zeilen in de winkel verloopt rustig. ,,We maken alles zo eenvoudig mogelijk. We hebben een kassasysteem met foto’s zodat ze de kassa zelf kunnen bedienen. En als ze bijvoorbeeld bundeltjes van tien lege theezakjes moeten maken, dan leg ik een papier op tafel met daarop geschreven de cijfers één tot en met tien, en vervolgens leggen zij op elk cijfer één theezakje. Dat zijn handige trucs die je meeneemt uit het speciaal onderwijs.”

Trots op

,,De wandelroutes in Rooi, de wandelvierdaagse en de koffie- en theeplekjes die particulieren hebben ingericht. De Knoptoren, met alle activiteiten. En park Kienehoef, met de speeltuin, de vijver en de roeibootjes. Daar gaan we ook weleens heen.”