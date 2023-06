‘Mister Bosschenhoofd’ Nol Krijnen (1929-2023): ‘Schiet op met De Blokhut, zoveel tijd heb ik niet meer’

Stukje buikspek eten en dan zien hoe een varken wordt uitgebeend: het ‘complete pakket’ op festival Bijt

VEGHEL - Slagers benen een varken uit tijdens de voorstelling Slachtvisite, als onderdeel van het festival Bijt in de Koekbouw in Veghel. De organiserende Peergroup werpt hiermee vragen op over de voedselproductie. Maar of het goed of fout is wat de toeschouwers uiteindelijk hebben gezien, die vraag wordt niet beantwoord.