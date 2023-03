Moeder uit Bergen op Zoom bestraft voor helpen dochter bij ‘onderduiken’

Bewoner Slotstraat in Tilburg vecht plaatsing laadpaal aan

TILBURG- Een bewoner van de Slotstraat in Tilburg is naar de rechter gestapt om het opofferen van een parkeerplaats voor een elektrische oplaadplek aan te vechten. Hij vindt dat de gemeente geen rekening houdt met de forse parkeerdruk in de straat nabij de Piushaven.