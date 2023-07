Moerdijk accepteert komst tweehonderd asielzoekers: ‘Laten we niet, zoals Den Haag, weglopen’

Agressieve klant (26) slaat Jumbomede­wer­ker in gezicht en bespuugt agent in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een 26-jarige man uit Roosendaal is zaterdagavond opgepakt nadat hij zich agressief gedroeg in de Jumbo aan de Streuvelslaan. Hij sloeg een medewerker en duwde en bespuugde later een agent. Dat meldt de politie.