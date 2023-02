Moet de doelstelling van RKC bijgesteld worden? ‘Nee, eerst die 35 punten bij elkaar’

Lelieveld was meteen ook kritisch, want al gaat het over het feit dat hij zowel aanvallend als verdedigend belangrijk was, zegt hij meteen: ,,Nou de tweede helft ging wel, maar in de eerste helft heb ik wel twee keer dom balverlies geleden.”

Hij was vooral heel blij met de drie punten die het Waalwijkse elftal bij elkaar vocht nadat het zo snel na rust op achterstand kwam. ,,We gingen aanvallend spelen en daar hou ik wel van. Op een gegeven moment stonden we met drie achterin. Dat is een risico, natuurlijk. Maar ik verlies liever op zo'n manier een keer dan dat je het nooit probeert. Nu pakte het goed uit.”

Play-offs

Zo goed, dat RKC in ieder geval voor even kan genieten van een achtste plek in de eredivisie. Het wordt steeds reëler dat gestreden kan worden om die plek, die recht geeft op play-offs om Europees voetbal. ,,Dat willen we ook wel, maar eerst die 35 punten bij elkaar. We hebben op trainingskamp bij elkaar gezeten met de vraag of de doelstelling bijgesteld moest worden. Dat hebben we niet gedaan, omdat er dan veel meer druk op komt te liggen en je uiteindelijk met een tiende plek en veertig punten nog teleurgesteld kan zijn.”

Het elftal is drie dagen vrij, maar of Lelieveld zich ook in het carnavalsgedruis gaat storten? ,,Nee, ik ga hier heel snel zo ver mogelijk vandaan", zegt hij met een lach. Om daar meteen op terug te komen: ,,Als we met de hele selectie gaan, ga ik wel mee hoor.”