Mogelijk sprake van opzet bij dodelijke aanrijding in Oosterhout, verdachte meldt zich op bureau

video ‘Zomerse avond’ op Brabantse camping eindigt in watersnood, en in verwijten

22 augustus ESBEEK - ,,Dit is levensgevaarlijk”, riepen de gasten. De sluizen van de hemel stonden open zaterdagavond, en ’t Hemeltje was de dupe. In de hoosbui die over Midden-Brabant trok plensde het water de kantine op de Esbeekse camping De Spaendershorst in. Door het dak heen. De dag erna regent het verwijten.