Mogelijk verdediger én aanvaller voor TOP Oss, zoektocht naar hoofdtrainer duurt voort

Eerder deze transferperiode hengelde TOP Oss Bradly van Hoeven op huurbasis binnen. De aanvaller zat bij Almere City vooral op de bank en kan sinds zijn komst halverwege januari telkens rekenen op een basisplaats. Maar één versterking is nog niet voldoende.

Technisch directeur Wels hoopt én verwacht nog twee spelers te kunnen verwelkomen, voordat de deadline verstrijkt dinsdagmiddernach. ,,Wie dat zijn kan ik nog niet zeggen, want ik ben nog met de spelers en hun clubs in gesprek. Maar in de lijn der verwachting ligt de komst van nog een aanvaller en een verdediger.”

Volgens Voetbal International is de verdediger Vasilios Pavlidis, die bij Jong AZ op de bank zit. Hij is het jongere broertje van Vangelis Pavlidis, de spits van de club uit Alkmaar.

En hoe zit het met uitgaande transfers? Richie Musaba, die terugkeerde naar Fortuna Sittard na een mislukte huurperiode, en Marouane Afaker (IJsselmeervogels) vertrokken al uit Oss. Komt Kay Tejan daar nog bij? Het contract van de spits loopt komende zomer af. Hij keerde deze winter terug van een verhuur bij FC Sheriff in Moldavië. ,,Dat is de meest reeële optie, maar er is nog niets concreets. Dat kan snel veranderen”, aldus Wels, die alleen nu nog geld aan hem kan verdienen.

Zoektocht naar hoofdtrainer

Sinds het vertrek van Kristof Aelbrecht voor Kerstmis staat Marcel van de Sloot als interim-trainer voor de groep. De derby met FC Den Bosch is in principe zijn laatste wedstrijd als hoofdverantwoordelijke, want Van der Sloot beschikt nog niet over de juiste diploma’s.

De regel van de KNVB schrijft voor dat trainers zonder de juiste papieren maximaal vier weken dispensatie krijgen. De periode gaat in vanaf de eerste wedstrijd dat een interim-coach op de bank zit. Voor Van der Sloot was dit Telstar-thuis, op vrijdag 6 januari. Helmond Sport kreeg al een geldboete van 5000 euro - ook werd er gedreigd met puntenaftrek -, omdat het te lang wachtte met het aanstellen van een gekwalificeerde coach (Bob Peeters, die vorig seizoen TOP Oss leidde).

Dus is er enige haast geboden voor Wels in de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach. ,,Er lopen gesprekken met trainers. We kijken naar wie het beste bij de club past op basis van de financiën, kwaliteit, budget en het gevoel.” Bij het uitduel met MVV (10 februari) moet er dus een nieuwe hoofdtrainer op de bank zitten of Wels moet het zelf doen.

Hij heeft wel de juiste trainersdiploma’s. ,,In mijn rol als technisch directeur vind ik dit niet te combineren, maar als het niet lukt een trainer te vinden dan hebben we een vangnet. Maar het gaat natuurlijk niet om mij, maar om TOP Oss.”

Dat belooft wat betreft transfers nog een spannende anderhalve dag te worden en in aanloop naar de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach een uitdagende week.