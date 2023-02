Moskee Drunen verkoopt drieduizend Turkse pizza’s voor het rampgebied: ‘Je wilt iets doen, iets betekenen’

DRUNEN - Om de twee weken verkopen een handvol vrouwen vanuit de Turkse moskee in Drunen pizza’s. Deze zaterdag is alles anders: meer dan veertig handen zijn druk in de weer met duizenden pizza’s. Met één doel: de mensen in het rampgebied helpen.

Al met al zullen er meer dan drieduizend pizza’s voor twee euro per stuk worden verkocht. Dat geld zal worden overgemaakt aan een centraal financieel punt in Turkije, te vergelijken met het Rode Kruis.

Vrijdagavond zijn de voorbereidingen voor het bakken van de pizza’s, waarvoor alle ingrediënten door verscheidene al dan niet Turkse supermarkten en slagers zijn gesponsord, al begonnen, zegt bestuurslid Salih Kalkavan. ,,Het deeg is gemaakt, het vlees gemarineerd. Vanmorgen zijn we om acht uur begonnen met bakken.” De vraag was zó groot dat een deel van het werk is uitbesteed aan de moskee in Waalwijk. Daar zijn ook nog eens tien à vijftien vrouwen druk in de weer.

Quote Er komen nog meer acties. Volgende week zaterdag gaan we broodjes bakken Salih Kalkavan

De moskee in Drunen heeft al meer op touw gezet. Kalkavan: ,,We hebben kleding ingezameld. Gisteravond hebben vier busjes al die spullen afgeleverd aan het centrale inzamelpunt in Den Bosch. As we speak worden die nu naar Turkije gevlogen. Daarnaast hebben we een bankrekening opengesteld om te doneren. En er komen nog meer acties. Volgende week zaterdag gaan we broodjes bakken.”

Het is goed dat er zo veel wordt georganiseerd, vindt Kalkavan. ,,Kijk je alleen naar de televisie, dan voel je je zo machteloos. Je wilt iets doen, iets betekenen. Het mooie is: dit verbroedert. We voelen ons heel erg gesteund. Door de burgemeester, met haar hebben we woensdag gesproken. Ze heeft ons allerlei faciliteiten toegezegd. En door de Nederlanders zelf, die pizza’s kopen. Er komen er heel veel langs.”

Volledig scherm Archieffoto van de Haci Bayram Veli Moskee in Drunen.