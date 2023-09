Mosselliefhebbers opgelet! Hier in Breda scoor je gratis mossels

Opnieuw ongeval op A2, dit keer in de richting van Den Bosch

DEN BOSCH - Op de A2 tussen Eindhoven en Utrecht is vrijdagmiddag een grote file ontstaan na een ongeval ter hoogte van Empel. Vanwege bergingswerkzaamheden werd de linkerrijstrook in de richting van Eindhoven naar Utrecht afgesloten. Later was er een ongeval in de richting van Den Bosch, ook dit zorgde voor vertraging.