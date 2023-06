Motorhuis bij Nispense molen blijft sloopkogel bespaard, alleen beheer moet nog geregeld

Uitslapen, Netflixen en ponyrijden bieden scholieren uitkomst tegen de spanning: ‘Ben ik geslaagd of ge­zakt?’

OSS/UDEN - Met zweet tussen de billen - niet van de warmte maar van de spanning dit keer - is het voor eindexamenleerlingen woensdag wachten op dat ene verlossende telefoontje. Net voor hun examen spraken we met Famke en Jens, Marciano, Anouk, de tweelingzussen Amber en Fleur en Alek. Zijn ze geslaagd of wordt het toch herkansen?