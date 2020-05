Motorrijder om het leven gekomen bij ongeluk in Tilburg, grote groep kijkers moet weg van politie

Brabantse ziekenhui­zen nemen deze week elke dag weer meer mensen op met coronaver­schijn­se­len

30 april Het aantal nieuwe opnamen van mensen met coronaverschijnselen in Brabantse ziekenhuizen neemt al vijf dagen lang toe. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Vanaf 25 april is er dagelijks een lichte stijging in het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen te zien, de afgelopen dag waren het er rond de tachtig.