Motorrijder ten val bij botsing met auto in Dongen

Een kijkje in de wereld van de brandweer­lie­den

BERGEIJK - Wie kennis wilde maken met de wereld van de brandweerlieden, kon gisteren terecht op de open dag bij de Brandweerkazerne in Bergeijk. Belangstellenden konden onder meer een kijkje nemen in een ambulance, in een virtueel drugslab of blussen met een brandweerslang.