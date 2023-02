Muntjes winnen het met carnaval nog altijd van betalen met een pinpas

Oekraïners bijna een jaar van huis: ‘Mijn god, zo lang al?’

ROOSENDAAL/BREDA - Vrijdag is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Miljoenen Oekraïners verlieten huis en haard, op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Tienduizenden kregen onderdak in Nederland. ,,Tot de zomer verkeerde ik min of meer in shock.”