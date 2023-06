Musique Spectaculaire Symphonique: ‘Voor mij is nu vooral het moment van loslaten aangebroken’

met video Met 15 kuub aan boord kan de waterwagen van brandweer Hedel desnoods rijdend blussen

HEDEL – De lol was er wel wat vanaf bij de oudjaarshooligans in Hedel. Dankzij de splinternieuwe waterwagen kon de brandweer tijdens de onrustige jaarwisseling in het dorp de in brand gestoken aanhangers en auto’s makkelijk blussen.