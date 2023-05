Mysterie: dit is waarom er zoveel klokken in het TijdLab van de LocHal hangen

Na alle verzet volgt nu het debat: hoe zijn de kansen voor omstreden plannen WaterProef in Moerenburg?

TILBURG - Hoe wenselijk is de komst van horecazaak WaterProef in Moerenburg? Daarover gaat de Tilburgse gemeenteraad maandagavond in debat. Vijf vragen over het plan dat de gemoederen in Tilburg-Oost zo bezighoudt.