Mysterie: het verhaal achter het stadswapen van Bergen op Zoom

Lintjesregen 2023 De atletiek heeft Wil (76) uit Putte veel gebracht: ‘Ik ben overal geweest, tot in China en Japan toe’

PUTTE - Atletiek loopt als een rode draad door haar leven. Wil Dries-Borman uit Putte heeft zich vele jaren nationaal en internationaal ingezet voor de sport die haar lief is. Nog altijd jureert ze bij wedstrijden in Nederland en België. Voor haar inzet is ze nu benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.