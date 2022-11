Mysterie in Brabants café op Elfde van de Elfde: ‘Er stonden honderden jongeren die naar binnen wilden’

Tot in de nacht bezig met nablussen van zeer grote brand op Tilburgs industrie­ter­rein, eigenaar zeer aangesla­gen: ‘’

TILBURG - Op het industrieterrein aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg woedt zondag een zeer grote brand. Drie panden staan in brand. Daarbij ontstond een enorme rookwolk die boven de stad hangt. Tilburgers kregen rond 17.50 uur daarom een NL-alert. Kim Steer woont vlakbij het pand waar de brand ontstond. „Ik was aan het studeren op zolder en zag opeens rook.”

13 november