Na 2 dagen stralen gaan corsocreaties weer de prullenbak in: ‘Het is goed zo’

Maashorst moet flink bouwen voor verwachte groei met zeker 3.600 huishou­dens

MAASHORST - De gemeente Maashorst moet flink gaan bouwen voor de circa 3.600 huishoudens die er de komende twintig jaar nog bijkomen. Er is vooral behoefte aan appartementen en gelijkvloerse woningen in verschillende prijssegmenten. Ook is er veel vraag naar grondgebonden sociale huurwoningen en koopwoningen.