Na 25 jaar is dodehoekproject VVN Maasland nog hard nodig: ‘Mobieltje vaak oorzaak fatale ongelukken’

In buitenland hebben ze geen kraamzorg, dus daarom vliegt Aarles team van Rose Anne de hele wereld over

AARLE-RIXTEL - Of ze in Curaçao een kraambed wilde verzorgen? Het leek te mooi om waar te zijn, maar sindsdien vliegt de Aarlese Rose Anne Verbakel met leden van haar kraamzorgteam de wereld over om kersverse ouders te helpen. Zelfs nu de sector door alle personeelstekorten ‘een ramp’ is.

