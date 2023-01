Na Amsterdam, Londen en Toronto volgt nu ook Bergeijk: letters BRGK op kerkplein 't Hof

Martijn (20) geeft orgelcon­cert: ‘Noten lezen heb ik mezelf aangeleerd’

Het Willem van Leeuwen-orgel in de Ontmoetingskerk kent hij ondertussen als zijn broekzak. Geregeld beklimt Martijn Pieterman (20) op zondag de smalle trap naar het instrument, om de diensten van de protestante gemeente muzikaal te begeleiden. In de sfeervolle kerk aan het Bolwerk geeft de jonge organist zaterdagmiddag een concert, samen met zijn studiegenoten Steven Knieriem en Martijn Pranger. ,,Het orgel past hier heel mooi in de ruimte, ook qua klank.’’

