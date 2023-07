Na bijna twintig jaar krijgt BoeCult in Boekel nieuwe voorzitter, ‘er zijn jonge, capabele opvolgers’

Column Dwarskijker ‘De buurtcam­ping, een mooi initiatief in de eigen wijk’

De buurtcamping, dat vind ik nog eens een mooi initiatief! In Cuijk krijgen ze er volgende maand eentje in de Heeswijkse Kampen. De wijkbewoners mogen hun bed voor twee nachten verruilen voor een slaapzak in een tentje. Onder het motto: campinggevoel in de eigen achtertuin.