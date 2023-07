Na bijzonder debuutjaar heeft NAC-talent De Wijs zijn doel duidelijk voor ogen: ‘Mijn droom waarmaken’

NAC haalt met de internatio­nals en debutant Leemans de tien al voor rust tegen Madese Boys

Na de 0-13 en 0-12 in de eerste oefenpotjes van dit jaar was NAC ook in de derde wedstrijd tegen een amateurploeg aardig op schot. De dubbele cijfers waren tegen Madese Boys al voor rust gehaald, het werd 0-17. Goed nieuws kwam er ook uit de ziekenboeg.