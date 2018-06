Na bommelding nu man met vuurwapen op station Den Bosch: treinverkeer plat

Het arrestatieteam onderzocht een treinstel waar een verdachte tas werd achtergelaten door een man. Hij zou hebben gezegd dat hij een bom bij zich had. In de omgeving werd lange tijd naar de man gezocht.



De aanwezige politie meldde na de ontruiming van het station dat de trein waarin de tas zich bevond stilstond en leeg was. Er werden afzetlinten geplaatst en in de omgeving van het station is gezocht naar de onbekende man. Hij zou volgens de politie gezegd hebben dat hij een bom bij zich had. ,,Of dat zo is is niet bekend’’, aldus de politie. ,,Bij zo'n melding nemen we uiteraard geen risico’’.