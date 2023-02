Na de Watersnood was alle hulp welkom, als het maar niet van de communisten kwam

Sporthal Arkendonk toch zo goed als plat voor nieuwbouw: ‘Onmisbaar in Dommelber­gen’

OOSTERHOUT - Sporthal Arkendonk in Oosterhout gaat toch zo goed als plat voor nieuwbouw. Het college wil twee ton uittrekken om de ingrijpende ‘vernieuwbouw’ in gang te zetten. Tegelijkertijd wordt het ernaastgelegen zwembad gesloopt. De verwachting is dat de operatie in 2024 begint.

