Na een brute overval op overburen richtte Ad buurtpreventie op: ‘Ik hoorde er pas een paar dagen later van’

Kleding­zaak Mango opent winkel pal tegenover concurrent Zara: ‘We zoeken elkaar graag op’

DEN BOSCH - ,,We proberen het al een jaar of tien in Den Bosch. Het is een warme stad. En we zijn heel blij dat het is gelukt”, zegt een woordvoerder van kledingzaak Mango. Hij verwacht dat volgende maand een Mango-filiaal wordt geopend in een pand aan de Bossche Schapenmarkt, waar H&M jarenlang was gevestigd.