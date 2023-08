Na elk punt zingen en dansen de softbalsters uit Botswana bij de Europacup in Moergestel

Sigrid heeft borstkan­ker: ‘Mijn oncoloog vroeg hoeveel alcohol ik dronk; elke dag een glaasje zei ik’

Jarenlang dronk ze elke dag twee glazen wijn. Nu heeft Sigrid de Jong-Zeijlmaker (63) borstkanker. Haar oncologisch chirurg vertelde haar over de vergrote kans op kanker bij het drinken van alcohol. ,,Als ik hier goed doorheen kom, wil ik zo gezond mogelijk leven. Dat is me meer waard dan dat glaasje wijn.”