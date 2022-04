Na talloze seksappjes had vader seks met eigen tienerdochter: ‘Soms deed ik alsof ik sliep, dan was ik er maar van af’

Fietser (16) overlijdt bij botsing met auto in Tilburg

TILBURG - Een 16-jarige jongen uit Tilburg is woensdagochtend overleden bij een ongeval in zijn woonplaats. Rond 09.10 uur kwam het slachtoffer in botsing met een auto op de Stokhasseltlaan, ter hoogte van tuincentrum GroenRijk.

23 maart