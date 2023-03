Na veertig uitverkochte voorstellingen nog steeds vraag naar kaarten voor ‘Broeders, de Val van Den Bosch’

DEN BOSCH - De vraag naar kaarten voor ‘Broeders, De Val van Den Bosch’ blijft onverminderd groot. Volgende maand is de historische voorstelling daarom wederom te bezoeken, in de monumentale grote zaal van het Zwanenbroedershuis.

De voorstelling is in 2019 gemaakt voor Festival Boulevard en bleek een groot succes. Inmiddels staat de teller op veertig uitverkochte voorstellingen voor meer dan drieduizend bezoekers.

Inwoners die klem zitten in hun stad

De theatersolo van meesterverteller Alexander de Bruijn gaat over de belegering van Den Bosch door de troepen van Prins Frederik Hendrik. Over hoe de inwoners klem zitten in hun stad en vrezen voor de bombardementen buiten de stadsmuren.

Het is een tijdloos verhaal over geloof, liefde, angst en broederschap dat wordt ondersteund door een fascinerend geluidsdecor van uit zichzelf spelende trommels. De schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen tussen mensen en culturen doen denken aan de situatie op dit moment in Oekraïne.

Aan de grote tafel

De voorstelling vindt exclusief plaats in de grote zaal van het Zwanenbroedershuis, waar de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van ’s-Hertogenbosch al sinds 1483 zetelt. Bezoekers mogen plaatsnemen aan de grote tafel waar normaal gesproken de broeders zitten en worden van het begin tot het einde meegenomen in het spannende en nog altijd urgente verhaal over de Tachtigjarige Oorlog.

De voorstellingen vinden plaats op 14, 15, 16, 21, 22 en 23 april en beginnen op vrijdag en zaterdag om 20.00 uur en op zondag om 14.00 uur. Als de voorstellingen weer een succes zijn, dan volgt in november mogelijk nog een reeks. Meer informatie en kaarten: stichting1629.nl.



