Naar school fietsende jongen gewond door aanrijding in Gemert

met video Ruim 50.000 bezoekers voor Corso Zundert: ‘Mooie weer heeft rol gespeeld’

ZUNDERT - Ruim 50.000 mensen hebben zondag een kijkje genomen bij het Corso in Zundert, laat een woordvoerder van de organisatie weten. “Het was een enorm drukke dag. Ik denk dat het mooie weer daar een rol bij heeft gespeeld. Er zijn in ieder geval een stuk meer mensen komen kijken dan vorig jaar.”