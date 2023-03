NAC-aanvoerder op weg naar duel met Messi

Mishande­ling in steegje vlakbij supermarkt in Deurne

DEURNE - In Deurne is zaterdagavond iemand mishandeld. Dat meldt de politie. De geweldpleging vond tussen 21.45 uur en 22.00 uur plaats in de doorsteek tussen de parkeerplaats van de Jumbo-supermarkt en de Stationsstraat.