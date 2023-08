NAC balanceert op een dun koord met smalle selectie

Bijzondere melding voor dierenambu­lan­ce: koe zit met kop vast tussen twee boomstam­men

GASSEL - Een niet alledaagse melding voor Dierenambulance Brabant Noord-Oost dinsdag. Hun medewerkers kwamen naar een natuurgebied in Gassel voor een koe die zichzelf in een benarde positie had gebracht. Het dier kwam op eigen kracht niet meer vrij.