NAC-boegbeeld John Karelse terug op de plek waar hij thuishoort

Seks met 15-jarig meisje leidt tot taakstraf voor Rijsbergse werkgever (41)

BREDA - Hij was 41, zij vijftien. Hij was haar werkgever en had als volwassene elk seksueel contact met haar moeten vermijden. Dat gebeurde niet en daarom heeft de rechtbank een man uit Rijsbergen een (taak)straf opgelegd.