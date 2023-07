NAC gunt vertrekkende Luc Marijnissen vrije doortocht naar België

De Bogerd geniet van vrolijke vm­bo-galastoet van het Udens College

UDEN - Groot feest donderdagavond in de Udense wijk de Bogerd waar net als vorig jaar de vmbo-galastoet van het Udens College door de wijk trok. Zoals altijd goed voor veel bijzondere voertuigen met ronkende motoren en harde claxons waarin de ruim 300 dames en heren - in het chique - werden vervoerd. Het publiek stond rijen dik te kijken of genoot op de stoep met een biertje in de hand.