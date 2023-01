NAC heeft Plat niet meer nodig en zet aanvoerder op de transferlijst

update Buurt schrikt van plan voor opvang van verslaaf­den: ‘Snap dat ze kans moeten krijgen, maar niet hier’

De leiding van kinderopvang Eerste Klas in Cuijk is geschrokken van het plan om vlakbij een opvang voor drugs- en alcoholverslaafden te openen. Ook bij de wijkraad Cuijk Centrum leven zorgen over het initiatief van de gemeente Land van Cuijk.

11:00