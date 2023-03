NAC pakt door en neemt per direct afscheid van Ligeon en Cagro

In Herinnering Niemand zag de dood van Berrie de Zeeuw (37) aankomen; leerlingen vonden zijn lessen Frans ’n feestje

BLADEL - Het was alsof er een bom insloeg nadat bekend werd dat Berrie de Zeeuw was overleden. Hij was geliefd als zoon, broer, goede vriend van velen, als collega en leraar Frans op het Pius X College in Bladel. Berrie was pas 37 jaar toen aan zijn leven een einde kwam op 31 januari. Zomaar ineens.