‘NAC-stadion moet geen politiestaat worden waar mensen willekeurig in elkaar worden geslagen’

Boor in Breda toont hoe je kunt bouwen zonder stikstof­uit­stoot: ‘Dit is de toekomst’

BREDA - Het kan de manier zijn om bouwend Nederland uit het slop te trekken: bouwen zonder stikstof- en CO2-uitstoot. In Breda was maandag de primeur met een elektrische boormachine van 235.000 kilo die geen grammetje uitstoot. ,,We gaan hier vol op inzetten.”