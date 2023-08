NAC stelt Open Dag uit, eind augustus nieuwe kans: ‘Door regen en onweer niet verantwoord’

Landelijke pinstoring treft ook winkels en parkeerga­ra­ge in Et­ten-Leur: ‘We hebben best wel schade ja’

ETTEN-LEUR - Lange rijen voor de pinautomaten als gevolg van een landelijke pinstoring donderdagmorgen in winkelcentrum Etten-Leur. Bij winkels maar ook in de parkeergarage kon enige tijd niet met pinpas maar alleen contant betaald worden. De storing is inmiddels verholpen.