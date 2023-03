‘Naïef’ HC Tilburg verspeelt resultaat binnen 120 tellen: ‘We geven het kinderlijk eenvoudig weg’

Complimenten voor het spel verdiende HC Tilburg gistermiddag op basis van een dik halfuur spelen. Misschien speelden de hockeysters in de regen wel hun beste spel van dit seizoen, met vier doelpogingen. In de eerste helft had Hurley niets te vertellen. ,,Maar”, zei coach Ageeth Boomgaardt, ,,aan complimenten heb ik niks.”

Nee, inderdaad. Met pluimen worden geen punten verdiend en dat is waar de teams aan het einde van de rit op worden afgerekend. Het gaat erom hoe de hockeysters handelen in de gebieden van de waarheid, de cirkels, die van de vijand en van henzelf. En daar liet HC Tilburg in de ogen van de coach steken vallen.

Quote Als je dan zo naïef verdedigt en de wedstrijd kinderlijk eenvoudig weggeeft, is dat zonde. Dat heeft niks met kwaliteit te maken, maar met concentra­tie Ageeth Boomgaardt, hoofdcoach HC Tilburg.

Eigenlijk ging het specifiek om twee minuten. In 120 seconden tellen gaf de thuisploeg de voorsprong en daarmee de wedstrijd uit handen. Veel viel voor HC Tilburg dit seizoen nog niet te juichen met pas twaalf treffers. Veldgoals bleken al helemaal schaars: slechts vier, waarvan Julieta Jankunas eind oktober tegen HGC de laatste maakte.

Minste veldgoals van kelderploegen

HC Tilburg maakte procentueel gezien de minste doelpunten uit open spel van de vijf kelderploegen: 33 procent. ,,We waren wel heel erg blij, ja”, stelde Donja Zwinkels, die de vijfde veldgoal en haar derde van het seizoen maakte. ,,Maar we moeten ons dan wel meteen beseffen dat zij zullen komen.”

En over die awareness, zoals de 33-jarige aanvalster dat omschreef, beschikte HC Tilburg gisteren simpelweg niet. Gitte Michels sloeg in dezelfde minuut van de 1-0 toe om twee minuten later opnieuw genadeloos te zijn en haar elfde strafcorner te benutten: 1-2. Ineens moest de dominerende thuisploeg in de achtervolging, wat dus niet lukte.

De manier waarop HC Tilburg het liet gebeuren, stak Boomgaardt. ,,We zijn hier de hele week mee bezig. We analyseren alles tot in detail. Het gaat er dan om wat we met de informatie doen en hoe we die vertalen naar het veld”, zei een teleurgestelde hoofdcoach.

Boomgaardt straalde dat gevoel ook uit. Het vuur stond in de ogen, want haar hockeysters hadden een resultaat uit handen laten glippen. ,,Als je dan zo naïef verdedigt en de wedstrijd kinderlijk eenvoudig weggeeft, is dat zonde. Dat heeft niks met kwaliteit te maken, maar met concentratie en het herkennen van de momenten in de wedstrijd. We hebben er gewoon niet alles uitgehaald.”

HC Tilburg - Hurley Scoreverloop: 35. Zwinkels 1-0, 35. Michels (sc) 1-1, 37. Michels (sc) 1-2.

Strafcornerverhouding: 2-3

Groene kaarten: Timmermans (HC Tilburg), Jochems (Hurley)

Dat gevoel deelde Zwinkels. ,,We hadden een punt en misschien wel drie punten moeten pakken. Het gevoel van teleurstelling overheerst. Al ben ik wel trots op ons veldspel.” En daar had Boomgaardt dan wel weer een dik halfuur van genoten, gaf ze toe.

Belangrijke weken

Veel tijd om te treuren is er niet. Zaterdag wacht de kelderkraker met HC Rotterdam (elfde) en de week na Pasen het gevecht met hekkensluiter Klein Zwitserland. Daarna is een stuk duidelijker of HC Tilburg zich rechtstreeks kan handhaven of niet. Dan zal volgens de hoofdcoach de lat wel verder omhoog moeten.

Hockeyers stijgen plaatsje na krappe zege Niets gaat vanzelf bij de hockeyers van HC Tilburg. Ook tegen laagvlieger Ring Pass Delft moest het uit de tenen komen, maar ze wonnen wel en klommen naar de zesde plek: 2-1. Al weken een repeterend verhaal: kansen in overvloed, maar doelpunten zijn schaars. Of de tegenstander nu strijdt om promotie of tegen degradatie. Nieuw is dat niet, want in de Tulp Hoofdklasse speelde dit HC Tilburg ook parten. En tegen Ring Pass ging het opnieuw moeizaam. De laagvlieger kreeg in de openingsfase de grootste kansen, maar Sander van Berkel trad kordaat op. Bij een strafcorner voor de club uit Delft ging het alsnog mis: 0-1. De thuisploeg toonde veerkracht en maakte gelijk via Storm Popelier, die voor het eerst scoorde. ,,Als anderen hem maken, dan denk je toch: wanneer valt die van mij eens?”, vroeg hij zich hardop af. Glunderend: ,,Gelukkig vandaag.” HC Tilburg bleef aanvallen en kwam dankzij Sander Visser (strafcornervariant) op 2-1. De leiding werd niet meer weggegeven. Coach Dijkshoorn: ,,Ons rendement blijft een punt van aandacht.”