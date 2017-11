Nalatigheid gemeente en NS leidde tot chroom-6-drama Tilburg

De werklozen schuurden van 2004 tot 2011 treinen waarop het gevaarlijke en kankerverwekkende chroom-6 bleek te zitten. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat het project, tROM geheten, met een schrijnend tekort aan voorzorgsmaatregelen van start is gegaan. Tientallen betrokkenen verklaren dat er nauwelijks stofmaskers gebruikt werden. Er werd geschuurd met de hand of met machines zonder stofafzuiging. Daardoor was de werkhal, achter het Tilburgse station, één groot stofnest.

Verder heeft de gemeente verschillende signalen genegeerd. Zo wees een externe deskundige er in 2005 op dat niet duidelijk was met welke gevaarlijke stoffen mensen in de werkplaats aanraking kwamen. Dat zou moeten worden uitgezocht. Maar de gemeente volgde dat advies nooit op. Mede daardoor bleef chroom-6 tot het eind van het project onopgemerkt.

Nedtrain had kennis over chroom-6

NS-dochter Nedtrain liet ook forse steken vallen. Nedtrain was één van de partners in het werklozenproject, net als het Spoorwegmuseum (eigenaar van de treinen). Niemand bij Nedtrain dacht eraan dat op oude treinen chroom-6-verf kon zitten, terwijl dit binnen het bedrijf toch echt bekend had moeten zijn. De verf werd in de eigen Nedtrain-werkplaatsen tot de jaren ‘90 gebruikt. Dat blijkt uit stukken die het Brabants Dagblad in het spoorwegarchief heeft ingezien. Van de gevaren van chroom-6 was het bedrijf zich eind jaren ‘70 zelfs al bewust, blijkt uit de documenten.

Dat werklozen de verflagen vanaf 2004 toch zonder de juiste bescherming moesten afschuren, leidt nu tot grote boosheid en onzekerheid. Veel betrokkenen kampen met gezondheidsklachten en vragen zich af of chroom-6 de oorzaak is. Tijdens het werk bij tROM moesten sommigen al overgeven of hadden last van uitslag en jeuk. Maar mensen die ziek waren werden niet altijd geloofd, blijkt uit de BD-reconstructie.

Justitieel vooronderzoek