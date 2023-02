Nè Wies loopt twee keer mee in Budelse optocht: ‘Voor ons is het echt een feestje, we zijn er altijd mee bezig’

Door inbrekers mishandel­de man (71) in Willemstad moest met spoed aan het hoofd worden geopereerd

WILLEMSTAD - De 71-jarige man die eind januari door inbrekers werd mishandeld in Willemstad, was er meteen erg slecht aan toe. In het tv-programma Opsporing Verzocht werd dinsdagavond verteld dat hij met spoed in het ziekenhuis aan het hoofd is geopereerd en nog altijd veel klachten heeft.