Nederlandse ziekenwagens vanaf dit najaar ook inzetbaar over de grens? “Onbegrijpelijk dat dit anno 2023 nog niet kan”

Man (24) uit Kaatsheu­vel vlucht weiland in bij politiecon­tro­le, verbergt gestolen nummerbor­den in auto

DE MOER/KAATSHEUVEL - Een 24-jarige man uit Kaatsheuvel is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden omdat hij mogelijk gestolen kentekenplaten in zijn auto had liggen. De nummerborden werden op de Veldstraat in De Moer door agenten ontdekt.