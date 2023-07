Nee, geen Margaritha, maar Margaret: RKC-aanwinst van TOP Oss valt positief op in eerste oefenduels

Of het geen foutje was van RKC, dat ze Margaritha in plaats van Margaret hadden moeten overnemen van TOP Oss? Onder Waalwijkse supporters werden er grapjes over gemaakt. Maar in de afgelopen twee oefenduels van RKC, werden de commentaren steeds positiever. Richonell Margaret (23) viel op tijdens zijn eerste twee optredens in Waalwijkse dienst.