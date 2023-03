Negen auto’s in beslag genomen en 55.000 euro aan schulden geïnd bij controle in Den Bosch

UPDATE Opvang 95 vluchtelin­gen in Putte verlengd tot 1 mei 2025: ‘Dat kan hier humaan en zonder overlast’

PUTTE - De opvang van vluchtelingen op het voormalige Van Niftrik-terrein in Putte wordt door de gemeente Woensdrecht met twee jaar verlengd tot 1 mei 2025, voor een groep van maximaal 95 mensen. ,,Uniek dat we dit in eigen beheer doen.”