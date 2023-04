Negen lintjes in Someren, waaronder één Ridder

Cokesmokke­laar Joop M. moet 9 jaar cel in, ondanks fatale undercover­ope­ra­tie: ‘Er zijn normen van fatsoen overschre­den’

BREDA/ZEVENBERGSCHEN HOEK - Joop M. uit Zevenbergschen Hoek moet de 9 jaar cel in, vanwege grootschalige cokesmokkel. Zo beslist de rechtbank woensdag in Breda. De politie zette een undercoveragent ‘Peter’ in tijdens het onderzoek naar M. De agent pleegde later zelfmoord.