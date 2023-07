Nelson zou een minivarken zijn, maar werd een bakbeest van meer dan 500 kilo

Ergenissen in de trein Op de luidspre­ker bellen, ranzige toiletten en zwartrij­den: dit is de top 10 van treinirri­ta­ties

Vieze toiletten, overvolle prullenbakjes, smakkende medereizigers of iemand die z'n longen er bijna uit hoest. Reizigers irriteren zich in de trein massaal aan het gedrag van de medemens. En dat valt soms best te begrijpen. Wat maken we zoal mee in de trein richting ons werk, studie of favoriete stad?