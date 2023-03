Nepverpleger Leroy S. staat terecht, volgens het OM bracht hij meerdere patiënten in gevaar

Vierde klasse B Trainer Gerard Lazarom struikelt met Nieuw Borgvliet bijna over oude club

Nieuw Borgvliet heeft de leiding in 4B weer moeten afstaan aan BSC. De formatie van Gerard Lazarom nam het in eigen huis op tegen WVV’67, de ploeg die Lazarom vorig seizoen nog onder zijn hoede had. WVV’67 had de thuiswedstrijd tegen Nieuw Borgvliet al met 2-0 gewonnen. Nu moest de ploeg uit Bergen op Zoom genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.